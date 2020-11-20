苗栗縣政府計畫在後龍水尾滯洪池建置太陽能發電系統，20日上午在水尾社區活動中心舉辦說明會。（謝明俊攝）

苗栗縣政府計畫在後龍水尾里滯洪池建置太陽能發電系統，20日上午在水尾里活動中心召開說明會，由得標廠商出面說明，當地4個里百餘名里民出席全數反對，後龍鎮公所支持里民意見，縣議會副議長李文斌以及多位民代到場表示要求縣府尊重民意，縣府水利處已將里民意見帶回研究處理。

後龍鎮水尾里滯洪池位在後龍溪出海口北側，包括陸域及滯洪池面積約有10多公頃，縣府水利處計畫在滯洪池約5甲的水面，以浮筒方式建置太陽能發電光板，經縣府水利處招標，月前由同陽能源公司得標。

據水尾里長梁清文表示，縣府有意在滯洪池建置太陽能發電系統一事，居民完全都不知情，直到幾月前，得標廠商突然出現找他要辦說明會，結果只有他和里民出席，其它的里，以及地方民代、鎮公所等相關人員全都未被通知出席，當時就引起他和里民強烈抗議，要求舉辦正式說明會。

梁清文代表里民指出，縣府在滯洪池建置太陽能發電系統，先斬後奏，完全未對里民說明清楚，還企圖偷渡過關，全體里民將反對到底。

縣府水利處於20日上午在水尾里活動中心舉辦說明會，由水利處副處長黃文璋主持，同陽能源公司派出經理羅偉峻說明，包括苗栗縣議會副議長李文斌、議員劉順松、林寶珠、後龍鎮公所主秘林澄清等到場。除了水尾里居民外，海口周邊的溪洲、秀水、海埔等里的里長及居民，共約1百多人到場，異口同聲表達反對聲音。

秀水里長趙守雄表示，居民質疑設置太陽能板，遇滿潮臨雨會影響滯洪功能，造成民眾建物及農田生命財產損失，里民強烈反對。

李文斌及在場議員表示，尊重地方里民意見，並承諾會督促縣府務必將里民疑慮納入考量，如果無法解決，將尊重里長決定反對設置。水利處副處長黃文璋當場回覆，縣府有聽到地方人士多方意見，包括反對的意見及答覆並將做成會議紀錄攜回研究處理。

(中時 )