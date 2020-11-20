科技股撐盤，周四美股收高。反觀今日台股，受到台積電(2330)壓回整理影響，開跌19.84元，報13702.59點，隨即跌幅加劇，最低下探至13666.07點，盤中多空持續在13700上角力，接近午盤跌幅收斂，一度拉回至13726.22點，最終下跌5.99點或0.04%，收13716.44點，成功守住13700，成交量2176.24億元。本周大漲443.11點或3.34%，周線連三紅。今日外資(不含外資自營商)賣超44.758億元，投信賣超0.8782億元，自營商買超12.8852億元，三大法人賣超32.75億元。其中，外資連2日賣超，累計賣超91.79億元，本周來累計買超499.31億元，本月來累計買超1468.42億元。

觀察大盤，今日集中市場跌多漲少，玻陶股吸引短多竄入，類股收漲3.58%、稱霸大盤，台玻(1802)收漲4.25%、冠軍(1806)收漲3.31%。橡膠股收漲2.73%，漲幅居次，個股全面收紅，建大(2106)、厚生(2107)、泰豐(2102)及正新(2105)漲勢凌厲。金融、蘋概三王熄火。台積電5奈米廠赴美定案，股價表現平淡，台積電ADR收跌0.33%，台積電開低走低，收跌0.41%，丟失5日線；大立光(3008)收跌2.4%；鴻海(2317)收跌0.48%。國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、中信金(2891)及玉山金(2884)疲弱。

半導體雙雄撐場。華為出售榮耀，聯發科(2454)有望受惠，收漲1.91%，同時引領IC設計股走強，晶豪科(3006)攻上漲停價46.65元；揚智(3041)收漲6.86%；晶相光(3530)收漲4.48%。此外，傳東芝有意出售兩座半導體工廠，聯電(2303)採取開放態度，收漲2.96%。太陽能族群發光發熱，元晶(6443)剽悍，盤中觸及漲停，收漲7.66%；其餘如嘉晶(3016)、強茂(2481)、聯合再生(3576)連袂走揚。記憶體明年市況先蹲後跳，指標股旺宏(2337)、南亞科(2408)股價先行暖身，同步站上波段新高。被動元件也不遑多讓，國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)收紅。鋼鐵股燁興(2007)利多齊發，包含Q3業內外皆美、義享天地就緒與土地處分利益可觀，激勵股價攻上漲停。

5日RSI為82.37，10日RSI為78.36；9日K值為91.72，9日D值為90.72；20日乖離率為4.63。展望後市，台股Q4及明年H1基本面無虞，新台幣升值可期，短線台股不看淡；蘋果新機及遊戲機PS5、XBOX熱銷，預期台股資金仍將聚焦在電子族群。

(時報資訊)