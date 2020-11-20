網安設備廠瑞祺電通(6416)今日召開法說會，說明2020年第三季營運概況。雖然營收成長動能略降，但稅後淨利仍「雙升」至1.04億元、登近2年高點，每股盈餘（EPS）1.44元。累計前三季稅後淨利2.93億元、每股盈餘4.22元，除改寫同期次高、並已超越去年全年表現。

瑞祺電第三季合併營收13.75億元，季減5.3％、年增13.98％，創同期新高、歷史第3高。毛利率21.8％，優於第二季21.19％、低於去年同期22.41％。營益率10.41％，則低於第二季11.45％及去年同期11.22％。

雖然營收及本業獲利略降，但瑞祺電受惠業外虧損減少近4成，歸屬母公司稅後淨利1.04億元，季增3.41％、年增10.63％，登近2年高點。受可轉債（CB）轉換造成股本膨脹影響，每股盈餘1.44元，略低於第二季1.48元、優於去年同期1.4元。

不過，累計瑞祺電前三季合併營收40.96億元、年增36.64％，創同期新高。毛利率21.08％、營益率10.31％，雙創近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利2.93億元、年增達38.39％，每股盈餘4.22元，優於去年同期3.18元，雙創同期次高，且已賺贏去年全年。

瑞祺電財務長黃慧青表示，第三季營收較第二季下滑，主因第二季營收衝上新高，且子公司澔楷因客戶面對疫情大幅備貨整合式通訊產品，上半年營收年增達50％帶動。澔楷第三季營收因客戶調節庫存而拉貨趨緩，約影響第三季營收約1億元。若排除澔楷後營收為季增19％。

瑞祺電受惠產品組合優化，帶動毛利率表現提升，但新台幣強升影響約1～2個百分比、原物料缺料影響，以致表現低於去年同期。營益率出現雙降，則是因應業務發展、開發高階新產品及新專案，導致營業費用增加。不過，受惠營收規模擴大、業外虧損受控，使獲利仍繳出雙升佳績。

而受惠澔楷營收成長、客戶新機種銷售佳、居家辦公需求帶動，使瑞祺電前三季合併營收年增36.64％，即使排除澔楷後營收仍年增達22％。營收規模擴大及產品組合優化帶動本業獲利同步提升。目前可轉債的轉換率已達75％，預期全數轉換後約稀釋股本7.2％。

(時報資訊)