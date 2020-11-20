湯蘭英（左二）獨自照顧中風的次子長達14年，獲苗栗縣傑出身障家庭照顧者表揚。（巫靜婷攝）

響應國際身心障礙者日，苗栗縣政府20日舉辦109年度傑出身障人士暨身障家庭照顧者等表揚活動。（巫靜婷攝）

響應國際身心障礙者日，苗栗縣政府20日舉辦109年度傑出身障人士暨身障家庭照顧者等表揚活動，現年71歲的湯蘭英獨自照顧中風的次子長達14年，不料在獲獎前夕，次子因2度中風驟逝，她強忍喪子之痛接受表揚，但提起與次子的互動仍不禁哽咽，以自身經歷鼓勵照顧者要正面思考，堅強撐下去。

湯蘭英育有2子1女，49歲喪偶，在醫院擔任照顧看護撐起家計，不料她56歲時，次子因腦血栓塞中風，身體半癱，湯蘭英展現最堅強的母愛，靠著低收及身障補助獨自照顧中風的次子，但長時間的照顧壓力，讓她健康亮起紅燈，她不僅罹患高血壓，也曾因椎間盤突出、雙膝膝蓋骨磨損等疾病開刀住院。

湯蘭英與次子感情深厚，堅持鍛鍊次子使用輔具學習自立，並常帶次子參與各項身障活動，維持與社會互動，不料今年5月次子在浴室洗澡時，突然完全無力跌在浴室，緊急送醫確診2度中風、身體全癱，次子雖意識清楚、眼睛能示意，卻不敵身體機能逐漸衰落，上月逝世。

湯蘭英憶起次子不禁哽咽，說到「老二2度中風後短短幾個月就走了，但想著他是和佛祖去修行，也算是功德圓滿。」湯蘭英表示，自己現在是獨居老人，政府和民間基金會常來關心、送物資，鼓勵身障家庭照顧者「想開一點」，了解身障者需求，凡事正面思考，一定能撐過去。

苗栗縣長徐耀昌提到，苗栗市玉清宮今年底將再捐贈2輛復康巴士，合計苗栗縣將有30輛復康巴士服務身心障礙者。另外，社會處長楊文志也指出，明年預計在通霄再開1間輔具資源中心，過渡期維持據點開發，讓海線也有完整資源服務。

(中時 )