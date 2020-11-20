高雄一對孫姓母子因為家庭因素，從台北輾轉到高雄生活，沒想到卻遇上一連串的悲事，讓母子倆無家可歸只能露宿街頭，幸好遇上「街友的媽媽」微笑慈善會理事長黃淑娟出手相救，才讓母子得以正常生活，目前孫母正積極尋找工作，希望將10歲的兒子扶養長大。

原先居住在台北的孫母因為嫁來高雄的女兒即將生產，他便將北部的工作及租屋辭去，想到高雄陪伴女兒度過辛苦的生產過程，但沒想到南下高雄後，因為找不到工作，讓她無法支應房租，被迫搬離原先的租屋處，無家可歸的孫母只能帶著10歲大的兒子露宿街頭。

在某個寒風吹拂的夜晚，黃淑娟經過高雄火車站，看到一對母女穿著短薄衣物，相互依偎在公車站內，她立刻上前詢問母女狀況，才得知他們連一頓飯都吃不起，只能到車站附近看有沒有人發放愛心便當，讓她們稍微墊墊肚子，黃淑娟聽聞後二話不說，便將母子接到微笑慈善會，讓他們可以維持基本生活。

孫母表示，相當感謝當時黃淑娟出手相救，也終於有地方可住，孩子相當喜歡這個環境，雖然自己可能比較遲鈍，但仍然相當努力想要找工作，希望把領有殘障手冊的兒子撫養長大，自己辛苦沒關係，但不想拖累才10歲的兒子跟她過一樣的苦日子。

黃淑娟表示，當時看到10歲的兒子吹著寒風依偎在媽媽懷裡，讓他相當不捨，她們也是慈善會內的第一對母子，說實在慈善會現在多了一個小孩，也多了不少歡笑聲，小孩是無辜的，無法選擇出生的家庭，但他們會盡力協助媽媽照顧孩子，讓他有一個快樂的童年。

(中時 )