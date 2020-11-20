美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將訪台，行政院長蘇貞昌今(20日)表示，「我想我們都樂見，也相信對兩國的關係會更好。」對此，前高雄市新聞局長王淺秋在臉書諷刺地說，「美劇不下戲，台灣配角繼續當」。
《紐約時報》報導，惠勒將於12月率團訪台，這也是繼衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，4個月內第3位訪台的美國內閣官員。但因為目前美國正值川普政府應交接給拜登政府時期，讓這趟花費約700萬台幣的公務行程，遭美媒批評是浪費公帑。
對此，王淺秋也指出，「這反民主的荒謬大劇凸顯了蔡政府的選邊還沒完沒了，這個配角跑龍套也跑的心酸。」有網友則是留言寫下，「笑死人了，畢業旅行兼以後來台灣做生意」、「到處去收尾款的，有意見嗎？」、「台灣只能淪為當演戲的陪伴道具」。
而針對惠勒計劃12月率團訪台，外交部發言人歐江安已表示，外交部長吳釗燮去年12月親自致電邀請惠勒訪台，美方也表達來訪的高度意願，雙方事後持續就本案交換意見，期待就行程細節及相關成果達成共識，相關進展外交部將適時對外宣布。
文章來源：王淺秋臉書
(中時新聞網)
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