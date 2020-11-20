《中天新聞台》換照案18日遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回、不予換照，前高雄市市長韓國瑜隨即在臉書痛批NCC的七個委員是「七個小矮人」，引發高度迴響；一項網路數據分析顯示，此舉讓沉寂許久的韓獲得「網路關鍵領袖」第一名，號召力與影響力不容小覷。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，從10月21日到11月19日，《中天新聞台》換照案近一個月網路討論聲量達292,932筆，其中兩大高峰分別為NCC召開聽證會的10月26日，及NCC召開記者會宣布駁回換照的11月18日。

值得注意的是，《KEYPO大數據關鍵引擎》調查11月18日至11月19日，「《中天新聞台》撤照近兩日網路關鍵領袖」，前兩名皆為國民黨人士，韓國瑜以壓倒性領先勇奪第一名，第二名則是台北市議員羅智強。

韓國瑜遭罷免後言行轉趨低調，亦鮮少在公開場合露面，但在11月18日《中天新聞台》換照申請被駁回後，隨即在臉書發表《七個小矮人摧毀台灣新聞自由》一文，短短兩日即獲得超過8萬個讚、超過1600則留言與超過6500次分享，顯示其網路號召力仍是當今藍營第一人，《KEYPO大數據關鍵引擎》更直指韓是近期網路關鍵領袖第一名。

(中時新聞網)