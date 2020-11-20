勵馨基金會今天公布「2020家事移工調查研究」指出，有4成的移工表示曾遭受雇主、被照顧者或其家人的語言暴力；17％受訪者表示曾受雇主、被照顧者或其家人的肢體傷害、性騷擾和性侵害等暴力傷害，但其中有38％未曾對外求助。

據統計，截至今年9月為止，在台灣有23萬6000餘名外籍家庭看護工，而這群看護工不適用勞動基準法，因此薪水、工時僅依勞動契約規定，目前多數每月僅領取1萬7000元的薪資。

該研究發現，未求助的原因主要為怕求助後會失去工作、不會講中文、不知要去哪裡求助、求助沒用不會有人幫助等原因為主，勵馨基金會認為，移工在第一時間點即放棄求助權的原因在於恐懼和不了解台灣的協助機制，從而被動受暴或選擇失聯，因此必須重新檢視並改善現有機制的效能，包括1955及各種資訊管道等，以能有效並完整地將訊息輸送到移工手中，並強化移工對於現有協助機制的信任感。

勵馨基金會勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉表示，今天發現部分移工甚至沒有足夠且品質尚佳的食物、足夠的休息時間等，呼籲勞動部應盡速訂出「家事移工聘僱指引」。

(中時 )