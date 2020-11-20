由蔡康永、高曉松、李誕等人擔任導師，馬東擔任主持的辯論性節目《奇葩說》去年進行到第6季，6季下來捧紅不少選手，其中清華大學畢業，每回開講總能來個順口溜的選手楊奇函，今(20日)被陸媒報導遇到愛情騙子，他在網上認識女友，結果對方竟趁他睡著時，用手機轉帳撈走100多萬人民幣，約台幣434萬。

辯論節目《奇葩說》進行6季下來，不僅常討論一些發人省思的主題，也捧紅許多名嘴辯手，如顏如晶、肖驍、陳銘、詹青雲等，其中給人「接地氣」、「直男」形象的楊奇函，每集參加節目也常引發討論。今《南都娛樂周報》則報導，楊奇函前陣子有了交往對象，曾在粉絲群分享這位叫做「卡姐」的女友。

楊奇函曾和粉絲分享跟女友相處細節。（圖／翻攝自南都娛樂周報微博）

楊奇函曾透露，卡姐身高167公分，體重約45公斤，北師大本科畢業，還分享兩人相處的趣事，爆料卡姐竟認為「辛棄疾、文天祥是小眾詩人」，私下交友圈小，微信好友不到50人，更會體貼照顧常常喉嚨痛的楊奇函，幫忙泡茶或飲料。

楊奇函當時幸福說：「被強制照顧的感覺很溫暖」，今卻傳出兩人在一起後，女友每晚都趁他睡著時偷用手機轉帳，前後被騙100多萬人民幣。對此，網友酸說：「正常情侶相處才不會刻意把細節說給別人聽」、「楊奇函都有後援會」、「北師大本科不識辛棄疾，她初中畢業」、「想跟很多男的說，這個世界沒有多少女孩子真的是傻白甜，如果你遇到最大幾個可能是她遷就你的智商讓你快樂，她要騙你」。

(中時新聞網)