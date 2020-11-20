響食天堂控吃霸王餐，撤告客人仍變詐欺犯。（中天電視）

吃個飯就被告詐欺！鄧太太表示，向旅行社購買饗食天堂的餐券，一家人吃完飯後將餐券留在桌上，後來卻接到電話被指控吃霸王餐，要他們回去繳款，店家甚至還提告他們詐欺，後來店家道歉撤告，但因詐欺屬公訴罪，無法撤銷，讓當事人也憤而提告店家，捍衛自己的清白。

根據《中天新聞》報導，知名Buffet饗食天堂爆出客人被指控吃霸王餐，挨告詐欺。當事人鄧太太表示，一家三口去吃飯，用餐結束後，沒有將餐券直接交到服務人員手上，是她的疏失。但原先明明有將餐券留在桌面上，讓她質疑「餐券是否不見了？」

鄧太太氣憤地說，餐廳部分的要求，她通通都有配合調查到底，完全沒有逃避，但餐廳部分似乎只顧著自己的商譽，而忽略了當事人的名譽。

鄧太太也提出「購買證明」表示，她在8月28日透過旅行社購買饗食天堂的餐券，一共花了2490元，9月4日全家人一起去饗食天堂大直店用餐，之後卻接到商家的電話控訴他們吃「霸王餐」，甚至還傳簡訊要求在9月7日前來店裡付款。

沒過多久，店家卻再度來電表示「搞錯了！」要道歉簽和解，但在9月12日鄧太太卻收到通知「被提告詐欺」，訊問店家怎麼回事，卻得到「已經撤案」的推託回應，而10月21日雙方第一次談和解，則以破局收場。

鄧太太指出，當時和解書上寫著「不追究他們一家人吃霸王餐」，接著還要求他們簽署保密條款，放棄對店家的民刑事的訴訟。儘管事後拿掉這些條件，雙方也簽下和解書，但由於詐欺罪是公訴罪，無法撤銷，當事人為了捍衛清白，也對業者提出告訴。

針對此事，饗食天堂則回應，確實沒有收到餐券，但檢討過後認為，此事件的處理方式有疏失，會深切檢討並加以改善。

此事傳上PTT引發網友討論，「以後全部改賣電子餐券就好了，都2020了還在用實體券」、「這個真的滿扯的，公關應該很崩潰，三張餐券成本才多少」、「最好笑的是簽和解書也沒用 等於騙你簽認罪+保密條款」。

但也有網友認為「客人的交付方式有問題」，「現在明明是客人把餐券放桌上就認為完成付款」、「錢丟桌上就算是有結帳嗎？」、「丟桌上就代表自己有付了？」

(中時新聞網)