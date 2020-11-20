受到新冠肺炎疫情衝擊，國內老牌聚酯加工絲廠宏益（1452）今年前三季稅後淨利年衰退75.8％，是近十年來的新低；面對全球紡纖供應鏈的改變；宏益指出，「環保、機能、差異化」會是公司研發核心，環保複合加工紗將是宏益未來生產主軸。

宏益今年1-10月合併營收9.46億元，年減41.16％，也是近十年來期新低。累計前三季稅後淨利3332萬元，EPS0.25元。

宏益指出，新冠肺炎疫情造成全球經濟活動衰退甚至停擺，紡織業更是首當其衝，加以大型運動賽事紛紛延期或停辦，運動服飾需求急凍，形成 連鎖負面效應。

除此之外，近年來新興國家、尤其是東南亞地區崛起；台灣參與區域整合進度落後，下游廠商重心逐漸外移，全球紡纖供應鏈逐漸移往東南亞，國內紡纖廠的生存空間被壓縮。

而歐美市場及全球品牌服飾廠，不斷提升對環保的要求；在市場變化，生存空間被壓縮，宏益指出，近幾年，已積極投入轉型。更新機台、強化研發創新能力，朝向少量多樣精緻化產品，是發展方向之一。

為因應環保化纖產品發展趨勢，宏益表示，2017年起，取得GRS全球回收標準認證，環保產品銷售比例逐年提高。

與上游技術整合，因應客戶對功能性產品需求，配合研發並制定行銷策略，宏益指出，可為公司爭取較多訂單機會。

(工商 )