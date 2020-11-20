警方建議，期間如需行駛台78線管制路段，可改由台3線、縣道158甲線、台1丁線、台1線等替代道路行駛。（雲林縣警察局提供）

「雲林咖啡半程馬拉松」將於本周末（22日）早上5點至12點登場，台78線快速道路當日早上4時至12時，將封閉39K＋360（古坑交流道）至32K＋554（斗南交流道）路段，用路人請改道。

雲林縣警局表示，台3線256K＋408M（古坑交流道口）至258K＋895M（縣道158甲線路口）南向慢車道彈性管制，管制時間是當日早上4時至12時。

警方建議，期間如需行駛台78線管制路段，可改由台3線、縣道158甲線、台1丁線、台1線等替代道路行駛。

(中時 )