雲林咖啡半程馬拉松22日跑上78線東西向快速道路 駕駛人請改道 15:332020/11/20 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林咖啡半程馬拉松22日跑上78線東西向快速道路，駕駛人請改道。（雲林縣警察局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方建議，期間如需行駛台78線管制路段，可改由台3線、縣道158甲線、台1丁線、台1線等替代道路行駛。（雲林縣警察局提供） 「雲林咖啡半程馬拉松」將於本周末（22日）早上5點至12點登場，台78線快速道路當日早上4時至12時，將封閉39K＋360（古坑交流道）至32K＋554（斗南交流道）路段，用路人請改道。 雲林縣警局表示，台3線256K＋408M（古坑交流道口）至258K＋895M（縣道158甲線路口）南向慢車道彈性管制，管制時間是當日早上4時至12時。 警方建議，期間如需行駛台78線管制路段，可改由台3線、縣道158甲線、台1丁線、台1線等替代道路行駛。 (中時 ) #交流道 #道路 #78線 #雲林 #管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗128線通霄段拓寬案過環評 預計11月底提送中央爭取經費 19:062020/11/19 寶島 疫情重災戶 挪威航空快線聲請破產保護 20:192020/11/19 財經 基隆舊公車處整建開工 林右昌：串起大沙灣歷史最後一塊拼圖 18:482020/11/19 生活 新北鐵道馬回來了！3大亮點續追火車、隱藏隊友來助攻 16:552020/11/19 生活 鹿港轉運站招商 投資買一送二 04:102020/11/20 地方新聞 北屯好事多開幕將吸逾5千人 警嚴陣以待 14:272020/11/19 寶島 鹿港轉運站BOT招商廠商熱烈 預估帶動18億元投資 18:202020/11/19 生活 鹿港轉運站BOT案第二場招商 多家業者到場 22:012020/11/19 財經 評估15年 台78甲線到北港無解 04:102020/11/19 地方新聞 海洋廣場遭海漂垃圾覆蓋 基隆黑鳶餓肚子咬食 15:372020/11/19 生活 生活熱門新聞 比送衛生紙還狂 全聯鮮奶「買一送一」 網讚：夢幻組合 - 生活 年薪破百萬 台積電工程師打破沉默：35歲就不做了 - 生活 獨》雄女願意賠錢了！允諾推廣三年文史教育為遺失照片負責 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 秋老虎再見！明晚變天滑梯式降溫 氣象局：4地區有大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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