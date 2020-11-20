台中市觀旅局林筱淇考量中台灣元宵燈會場地規劃須綜合考量策展規模、參觀人流、大眾運輸、鄰里及交通衝擊、場地基礎建設等，將秉持專業進行燈會場地評估。（盧金足攝）

台中市府觀旅局20日表示，中台灣元宵燈會目前暫訂於明年2月20日至2月28日舉行，燈區相關策展事宜，正公告徵求廠商，預算預計約2300萬元，做為展區佈設、軟硬體建置、活動辦理，由觀旅局編列預算依照採購法辦理。

市議員鄭功進、黃守達、林德宇今日在市政質詢指出，眼看距離明年的元宵節，只剩下不到100天的時間，2021年中台灣元宵燈會的標案，還未完成開標程序，為近五年來自辦的元宵燈會，上網招標程序最晚的一次，也是預算額度最少、最奇怪的編列方式，憂心牛年小提燈，恐怕被消失。

鄭功進表示，距離明年的元宵節，只剩下不到一百天的時間，萬一下周流標，市府恐怕還會面臨找不出專業的製燈師傅，來設計2021年牛年精美小提燈的困境。

面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，鄭功進、黃守達、林德宇說，已連續兩年展出象徵台中與青森，台日兩國友好情誼的睡魔花燈，今年更應配合建設局，好不容易完成全數點交開放的湧泉公園二期工程，在星泉湖畔辦理異國燈節，同時讓睡魔花燈，見證帝國製糖廠的東區蛻變。

針對市議員建議規畫副展區，觀旅局林筱淇指出，考量中台灣元宵燈會場地規劃須綜合考量策展規模、參觀人流、大眾運輸、鄰里及交通衝擊、場地基礎建設等，觀旅局將秉持專業進行燈會場地評估。此外，關於是否展出睡魔花燈部分，目前該燈具由文化局協助保存，因其材質脆弱，維護不易，將視場地及環境條件再行評估是否適合展出。

(中時 )