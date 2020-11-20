台中市府觀旅局20日表示，中台灣元宵燈會目前暫訂於明年2月20日至2月28日舉行，燈區相關策展事宜，正公告徵求廠商，預算預計約2300萬元，做為展區佈設、軟硬體建置、活動辦理，由觀旅局編列預算依照採購法辦理。
市議員鄭功進、黃守達、林德宇今日在市政質詢指出，眼看距離明年的元宵節，只剩下不到100天的時間，2021年中台灣元宵燈會的標案，還未完成開標程序，為近五年來自辦的元宵燈會，上網招標程序最晚的一次，也是預算額度最少、最奇怪的編列方式，憂心牛年小提燈，恐怕被消失。
鄭功進表示，距離明年的元宵節，只剩下不到一百天的時間，萬一下周流標，市府恐怕還會面臨找不出專業的製燈師傅，來設計2021年牛年精美小提燈的困境。
面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，鄭功進、黃守達、林德宇說，已連續兩年展出象徵台中與青森，台日兩國友好情誼的睡魔花燈，今年更應配合建設局，好不容易完成全數點交開放的湧泉公園二期工程，在星泉湖畔辦理異國燈節，同時讓睡魔花燈，見證帝國製糖廠的東區蛻變。
針對市議員建議規畫副展區，觀旅局林筱淇指出，考量中台灣元宵燈會場地規劃須綜合考量策展規模、參觀人流、大眾運輸、鄰里及交通衝擊、場地基礎建設等，觀旅局將秉持專業進行燈會場地評估。此外，關於是否展出睡魔花燈部分，目前該燈具由文化局協助保存，因其材質脆弱，維護不易，將視場地及環境條件再行評估是否適合展出。
(中時 )
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