雲林地檢署檢察長洪家原致贈簽名球棒給味全龍隊總教練葉君璋，共同宣示捍衛國球決心，維護乾淨職棒環境。（雲林地檢署提供／周書聖雲林傳真）

中華職棒味全龍隊19日於雲林地檢署實施法治教育，球團領隊任中傑率領副領隊丁仲緯、總教練葉君璋、教練張泰山、球員等共90人一同參與。（雲林地檢署提供／周書聖雲林傳真）

中華職棒味全龍隊19日於雲林地檢署實施法治教育，球團領隊任中傑率領副領隊丁仲緯、總教練葉君璋、教練張泰山、球員等共90人一同參與，看得出來對法治教育的重視，海歸強投王維中還穿上檢察官法袍過過乾癮。

因應法務部、教育部體育署政策，職棒球隊需與該轄區之地檢署進行法律宣導，並建立溝通聯繫管道，以維護乾淨的職棒環境。味全龍隊首次赴雲檢參觀，除了由檢察官詳細解析過去職棒簽賭事件，還讓球員實地體驗偵查庭訊問過程。

中華職棒大聯盟副秘書長王惠民表示，球員與球團、聯盟、球員公會之間的回報管道相當重要，各單位都會站在保護球員的立場去處理，曾有聯盟員工與不法人士餐敘而未回報給聯盟知道，不幸捲入司法案件，最後聯盟只好將其開除。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，不諱言法治教育早年是為了防範職棒簽賭事件發生，但現在其實是提供更多的法律諮詢、教育，無論球團或球員有需要，都可以透過溝通管道聯繫。

法治教育講座結束後，球員還到偵查庭、戒護室、拘留空間等場域參觀，王維中也穿上檢察官法袍體驗檢察官的工作，整場活動豐富有趣。雲檢與味全龍隊將持續建構友善的職棒環境，展現捍衛國球決心。

(中時 )