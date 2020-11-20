台灣唯一的台南亞果遊艇嘉年華，20日一連3天在台南安平港舉行，現場展出共8億元的遊艇和超跑，這場台灣僅有的動態遊艇展，民眾可搭艇出海，體驗海上高貴不貴的休憩活動，而亞果遊艇會的會員渡假中心也在20日上午取得建照，並動土興建第一期工程，預定2022年完工，成為全台唯一規模遊艇會員中心。

2020台南亞果遊艇嘉年華20日下午由亞果遊艇董事長侯佑霖、台灣港務公司董事長李賢義、高雄港區土開公司董事長沈妙姿、以及亞果總經理張慶祥等人主持，台灣區遊艇公會理事長龔俊豪、東哥遊艇總經理曾雄威、以及悅榕集團台灣區項目開發暨行銷總監殳蓁蓁等相關產業人士應邀出席。

亞果（7566）遊艇董事長侯佑霖表示，今年的亞果遊艇展，定位為遊艇嘉年華，就是要以動態的方式，讓大家知道，海洋休憩活動並非遙不可及，大家可以藉此機會，搭乘遊艇和帆船出海繞，體驗看起來高貴，卻是不貴的遊艇人生。

亞果總經理張慶祥指出，台南亞果遊艇嘉年華應是台灣第一次舉辦的遊艇嘉年華，有別於過去台灣舉辦的遊艇展，都以BTB為主，而台南亞果遊艇嘉年華則是由一群熱愛海洋生活的產業鏈，共襄盛舉，並結合超跑名車、名模時尚、以及珠寶等，展現不一樣的嘉年華風貌。

張慶祥表示，其實遊艇休憩是相當家庭式的，更連結遊艇、碼頭經營、觀光、住宿、餐飲、遊艇維修、遊艇買賣、教育、以及後勤補給等整體的海洋生活圈與產業鏈。

他說，亞果遊艇城就是要打破過往對遊艇產業的僵化觀念，讓台南安平遊艇城變成未來的生活樂園，結合各界力量，共創海洋商機。

台南亞果安平遊艇城除了已經完成的遊艇船泊，第一期的Villa，度假中心、以及遊艇會員中心，20日上午也取得台南市政府核發的建築執照，因此，第一期工程也在20日上午11時動工。

張慶祥指出，第一期工程預計投資13到14億元，2022年底完工營運，屆時，Villa將提供短期出租，度假中心則提供長期使用，最高年限30年，會員中心則作為上市櫃公司發表會等活動場所。

他說，第二期工程，預定明年第三季動工，投入20億元，興建飯店，引進新加坡悅榕集團（Banyan Tree）的旗下品牌悅椿軒飯店，預計2024年完工，屆時，台灣台南安平港的悅椿軒飯店，將繼泰國普吉島、越南的南苛、以及大陸麗江之後，全球第四個悅榕集團莊園和遊艇飯店據點。

(工商 )