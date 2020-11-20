全球金融市場廣泛用作定價或評價的倫敦同業拆借利率（LIBOR），預計將在2021年底退場。各國主管機關要求金融機構應盡快停止承作以LIBOR為參考利率的交易。

新冠肺炎疫苗即將問世，全球企業歡欣鼓舞，然而LIBOR退場卻使銀行業如臨大敵。普華（PwC）法律商務事務所資深顧問林信宏指出，美國及香港銀行所使用的貸款合約中，對於參考利率無法取得時的替代條款，不見得可以完美應付未來LIBOR將永遠退場的狀況，未來有些合約將面臨不確定性。

林信宏舉例，有些條款可能會明文當LIBOR暫停報價時，可由銀行自行決定適用替代利率，但LIBOR永久消失時，銀行似乎可以繼續沿用此合約，惟此種合約條款於約定當時多未考量到LIBOR永久消失的情形，當合約中的條款不再代表立約雙方立約時的意圖，即會產生合約風險。

此外，由於LIBOR轉換所牽涉的面向既深且廣，利率計算方式複雜，一般金融消費者、中小型企業或非專業投資人可能有資訊不對稱情況，容易導致行為風險。

林信宏指出，客戶可能不清楚的替代利率與原始LIBOR差異、不同客戶甚至會有不同的替代利率，這些都可能是銀行業者在執行利率轉換及合約修改時須注意的行為風險重點。

元大金控風險管理部財務工程主管洪怡真認為，LIBOR轉換對於金融交易之風險管理、財會表達、資本的影響，共同核心的問題仍是解決金融交易定價所面對的衝擊，金融機構應有從上到下的全面整合機制，以因應LIBOR轉換影響。

(工商 )