食品科學系教授謝榮峯說明啤酒研發過程。(李俊淇攝)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

輔大民生學院為仿效修道院釀造啤酒精神，創立全台唯一由學院創立「神父啤酒」，以藉此感念神父們的奉獻，在今（20）日舉辦產品發表會，輔大校長江漢聲在上台時幽默表示：「我今天不像神父，我沒有慧根，比較像酒促，啤酒穿腸過，天主心中留」，讓現場來賓歡聲不斷。

「神父啤酒｣秉持著在地農業永續經營精神，使用台東原生種的紅藜與新竹、苗栗的龍眼蜜為原料，做出「紅藜啤酒｣與「蜂蜜啤酒｣兩種口味，瓶標設計也結合插畫與神父剪影，設計感十足。

食品科學系教授謝榮峯表示，當時負責帶領研發團隊，歷經1年多的才獲得成果，所採用的原料紅藜是全穀類無麩質的鹼性食物，富含多種營養素、抗氧化的多酚化合物，實驗結果顯示紅藜可能具有預防結腸癌的營養保健功能；藉著研發出好產品，透過產品的銷售，讓社會看到大學院校的創新且專業的研發能力。

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(中時 )