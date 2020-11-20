蘇震清的妻子廖靖汝出面指控檢方偵訊的錄音檔有多處遭到遮蔽、疑似變造。（趙雙傑攝）

民進黨立委蘇震清因涉貪案仍在羈押，蘇震清妻子廖靖汝今出面舉行記者會替丈夫喊冤。（林縉明攝）

台北地院審理立委收賄案，仍在收押的民進黨立委蘇震清律師團發現，偵訊光碟中疑似有多段錄音檔遭到專業剪接、變造，蘇震清陣營質疑有「人為變造」情況。（本報資料照）

台北地院審理立委收賄案，仍在收押的民進黨立委蘇震清律師團發現，偵訊光碟中疑似有多段錄音檔遭到專業剪接、變造，蘇震清陣營質疑有「人為變造」情況。蘇震清妻子廖靖汝今由律師陪同在立法院舉行記者會，廖靖汝淚訴，偵訊關鍵錄音檔遭到雜訊遮蔽，合理懷疑其中是否隱蔽了誘導被告或條件交換的不當行為。

廖靖汝指出，112天以來，從媒體大篇幅報導，她好像看到一個完全不認識、陌生、妖魔化的蘇震清，檢調在偵查過程不斷對媒體放話，難道想要塑造什麼樣的故事，那絕對不是跟她相知相守30幾年的先生。

廖靖汝說，律師調閱偵查筆錄檔案，發現關鍵錄音錄影檔案遭雜訊遮蔽，請專家鑑定是人為因素，檢察官辯稱，雜訊是錄音設備故障，然而在不同日期、不同時間，卻偏偏在關鍵時間都故障，如此重大案件竟然從8月10日至9月2日長時間機器故障，竟然是發生在資源最多、設備最好的北檢，難道偵訊室的檔案都有問題。

廖靖汝當場播放兩段偵訊錄音檔，幾乎都只聽到雜訊，廖靖汝質疑，這是否是有計畫刻意妖魔化蘇震清，先是稱事發前兩周蘇震清才還錢，事實是蘇震清早在2017年10月全部還清；另外，郭克銘也跟蘇震清無任何關係，但檢調不時釋放片段給媒體，惡意扭曲，莫非偵查不公開是把特定對象羈押後，再把片段丟給媒體公審，得到想要的答案嗎？

蘇震清辯護律師陳佳瑤表示，錄音瑕疵檢方也坦承北檢錄音設備出問題，由於現場偵訊有另一套錄音設備，檢方同意要把第二套完整錄音系統調閱出來，呼籲檢方盡快讓真實的音檔內容得以呈現。

蘇震清辦公室表示，質疑錄音檔被變造有所本，一切都有經過專業鑑定機構鑑定，若有需要可以傳訊作證，無法接受檢方稱這是蘇陣營對檢方潑髒水的指控。

(中時 )