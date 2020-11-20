就在美國食品暨藥物管理局（FDA）上月底才剛批准抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）用於治療新冠肺炎住院患者後，世界衛生組織20日卻發出完全與美FDA相反的建議，指出不論患者病情嚴重程度，都不建議以瑞德西韋來治療新冠患者，並稱無證據顯示服此藥物後可增加病患存活率，或減少使用呼吸器需求。

世界衛生組織20日指出，不論患者病情嚴重程度，都不建議以瑞德西韋來治療新冠患者，並稱無證據顯示服此藥物後可增加病患存活率。

據美媒《CNBC》報導，由國際專家組成的世衛組織指南制定小組（Guideline Development Group）做出此一聲明，表示其建議是建立在與多項藥物治療下的新數據，包括來自4項針對超過7千名新冠住院患者所做的國際隨機試驗。聲明指出，「經過GDC小組專家嚴謹檢視相關證據，並未有具體證據顯示新冠患者服用瑞德西韋後，可降低死亡率與減少使用呼吸器需求等改善上」。

不過，研發瑞德西韋的吉立亞醫藥公司（Gilead）也聲明指出，瑞德西韋早已被公認為治療新冠病患的標竿，受到如美國國家衛生研究院、美國感染症醫學會、日本、英國與德國等國家與醫療組織認可，對於WHO的聲明感到十分遺憾。

吉立亞認為，WHO忽略了在全球疫情巨幅增長時，醫生們只能依靠瑞德西韋作為新冠患者的抗毒治療，但當時使用瑞德西韋後的全球50多個國家證明病患確實有改善。

路透社指出，瑞德西韋是當前僅有的2款藥物之一，但世衛主導的大規模「團結試驗」（Solidarity Trial）上個月顯示，瑞德西韋在改善患者28天死亡率或縮短住院時間方面效果有限，甚至毫無效果。

美國FDA在10月22日才批准抗病毒藥物瑞德西韋用於治療新冠肺炎住院患者。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）當時也表示，瑞德西韋是治療新冠的新標準。

(中時新聞網)