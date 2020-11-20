櫃買中心20日表示，配合109年第3季財報公告，已陸續推出四場次主題之線上「櫃買市場業績發表會」，下週將推出「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等三場次主題，歡迎投資人踴躍觀看，掌握公司營運績效及未來產業前景。

櫃買中心指出，11月24日（週二）邀請3家公司參加「櫃買特色」主題的業績發表會，包括從事生產無線寬頻網路應用設備之網通廠商宇智（6470）、國內無線通訊網路產品之製造及行銷廠商神準（3558），及烘培設備大廠新麥（1580）線上直播說明。

生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，截至10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為6,091億元，占上櫃公司總市值約16％。11月26日（週四）將邀請醫療器材銷售與代理服務之領導廠商杏昌（1788）、主攻拋棄式醫療器材廠太醫（4126），以及從事罕見疾病藥物與快速檢驗試劑代理銷售廠商科懋（6496）等3家公司經營團隊，線上直播說明最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，隨著AIoT與5G技術的演進，半導體應用領域的發展備受期待，截至10月底止，半導體類上櫃公司的總市值為1.2兆元，占上櫃公司總市值約31％。11月27日（週五）安排「半導體應用」作為壓軸，邀請主攻安全辦識、行動周邊及電腦周邊發展之IC設計廠商展匯科（6594）、真空濺鍍設備及鍍膜代工廠商友威科（3580），以及靜電放電防護元件廠商晶焱（6411）等3家公司現身說法。

(工商 )