微風線上精品BREEZEONLINE19日開站，首日在搭配直播節目下平台湧入超過百萬人觀看，一度超過30萬人同時上線，首日銷售已有近萬筆成交訂單，總會員人數也暴增達到近80萬會員，預料在年底將突破百萬會員，其中更有De Beers百萬項鍊珠寶下單，預計首年業績上看五億元。

籌備二年微風集團19日宣佈線上購物開台，微風數位董事長張怡玲指出，首波主打100品牌，逾55％以精品為主力，為強調微風自有市場優勢，並與國際精品電商FARFETCH聯名合作線上快閃，提供限量、獨家商品，較之三年前新光三越首推線上購物美麗台beautySTAGE強調美妝為主力，微風強調自屬線上購物雖名為「微風線上精品」，但不侷限單一領域的商品，網羅精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、精品超市到節慶禮盒等包羅萬象，總品牌數近100家，開站後會限時限定全台獨賣商品，以及限量聯名系列。

張怡玲強調，微風線上精品有兩大優勢，一是不是水貨（平行輸入）而是來自品牌櫃位，另一個是價格，包括微風點數、進口關稅與運費等省下來可以比其他國際電商便宜至少8-10％，張怡玲說，目前微風會員71萬人次，除了透過線上精品購物外，APP線上購物明年會啟動，此外，與FARFETCH聯名合作會持續至明年二、三季，在跨境部分，明年第一季可跨境至中港澳地區，第三季則擴及全球，預期電台開站後有望衝出百萬人次。

新光三越電商美麗台BeautySTAGE目前已累計線上品牌300個、36個獨家原廠販售，精品有MK、HOGAN等，化妝品CHANEL、Tom Ford、JO Malone均有全台線上旗艦店，目前除品牌累計逾300個品牌外，會員逾140萬人次，業績在疫情受惠下數倍成長，今年十月更將線上美麗台精進於台中新光三越開出首家實體店，迴響與業績出乎意料之外，並已引發同業爭相力邀開店。

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