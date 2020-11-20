中科管理局攜手工研院協助矽品、合盈光電及永勝光學等7家園區廠商進行數位轉型升級。（王文吉攝）

中科管理局攜手工研院20日舉辦「前瞻科技─中科產業AI化技術應用成果發表會」，協助中部智慧機械廠商數位轉型升級，與7家台廠合作，導入7項AI人工智慧與智慧製造應用方案，現場展出台灣首創的「關鍵特徵空間影像導引」、「參數最佳化」，還有能快速檢測的「多重特徵影像檢測」等技術。

為加速中科園區廠商智慧轉型，升級取得國際競爭優勢，中科管理局協助矽品、合盈光電及永勝光學等7家園區廠商分別導入各項AI人工智慧與智慧製造技術方案，20日辦理中科產業AI化技術應用成果發表會，展現豐碩成果。

中科管理局表示，AI人工智慧與智慧製造技術應用已成為躋身國際大廠重要條件，但由於廠商難以全面性的評估導入時間點、應用技術、製程站點導入效益、人力與資源投入等面向，較無法應用AI人工智慧與智慧製造技術。

為協助園區廠商導向AI智慧製造發展，中科管理局特別委託工研院辦理「提升中科園區產業AI化─智慧製造技術應用計畫」，針對園區重點產業，分別以8大面向盤點廠商AI技術需求及應用成熟度，透過訪廠實際瞭解技術痛點、補強關鍵技術，解決產業問題。

另外再透過籌設產學研專家平台，依製程弱點進行技術分析，建構示範案例並導入至不同產業進行驗證。再以平台技術媒合技術與專家能量，使技術能量可進行模組化移轉，以利複製擴散。

目前協助7家廠商就AOI檢測、智慧排程、製程參數優化及品質提升等4大AI智慧製造技術類型，依產業及廠商需求，發展出7項技術應用方案，包括「關鍵特徵空間影像導引」與「混合人工智慧分類」技術、另有具快速檢測和低漏檢率的「多重特徵影像檢測」技術方案可推廣至有門禁管制、進出控管需求廠商。

在智慧排程方面的「供需規劃暨排程」技術方案，可大幅減少廢料以降低成本。製程參數優化面則有「AI型異質原料製程參數優化」及「AI型多樣態製程參數優化」技術方案，可分別解決單站及多站點製程問題。在品質提升面向有「異常參數分析」技術方案可避免製程參數跑掉及模具損壞，提升生產效率。

中科管理局強調，由於美中貿易戰與新冠肺炎疫情影響，經濟景氣變化快速，凸顯出分散製造產地、智慧自動化生產、快速調整市場需求等問題的迫切性。希望本計畫推動後衍生的效益可協助廠商結合機械、電子、AI人工智慧、5G、雲端通訊等跨領域的研發優勢，回應機械業和製造業供應鏈分流、科技競爭和人力缺工的社會發展新趨勢，成功邁向國際舞台。

(中時 )