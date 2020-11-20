最近是各大百貨周年慶的旺季，微博上今(20日)傳出，有人在大陸一家百貨偶遇天王郭富城，身邊跟著小他22歲的嫩妻方媛，兩人都戴著口罩，郭富城打扮帥氣一身黑、背著背包，全程手讓方媛勾著，可見感情之好，也用行動破解先前方媛陷「天王嫂訓練班」的傳言。

「潘帥」潘瑋柏今年7月無預警投出震撼彈，宣布終結黃金單身漢身分，與大陸最美空姐Luna結婚，此樁喜事本引來網上一片驚訝和祝福，但前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰被爆料，在朋友圈寫下：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引發關於天王嫂訓練班的熱議。

網友偶遇郭富城夫妻。（圖／取自新浪娛樂）

對此，潘瑋柏第一時間護妻否認，方媛也回應網友清者自清，郭富城受訪時心疼老婆被抹黑，強調：「那個是不實報導，網路太自由，散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受」，批評這類報導對方媛是一種傷害，他的妻子並非圈內人，希望外界停止造謠。

郭富城結婚3年。（圖／中時資料照片）

郭富城重申：「我作為她的丈夫當然會支持她」，表示相信方媛的清白。今據《新浪娛樂》報導，有網友在百貨公司遇到郭富城夫妻，郭富城雖打扮低調，但難掩巨星光芒，兩人吃完飯後一起逛街，最後挽著手離開，互動甜蜜。

(中時新聞網)