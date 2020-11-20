台南市官田國小校內農場高麗菜和白蘿蔔陸續成熟，三年級師生出動採收。（劉秀芬攝）

嘿呦嘿呦拔蘿蔔，台南市官田國小師生在校內農場栽種的400棵高麗菜和150棵白蘿蔔陸續成熟，20日上午三年級師生共16位到校園內幸福農場進行採收，碩大的高麗菜和深入厚土的白蘿蔔，讓學生費了好一番功夫才順利採收，大家也期待學校午餐可以吃到自種自拔的高麗菜與白蘿蔔。

官田國小推動食農教育，學生不僅要種菜，也要抓蟲，由於校園內高麗菜遭受紋白蝶幼蟲危害，師生每天都到農場抓蟲，孩童也學習自製有機益生菌噴灑，讓高麗菜和白蘿蔔免於「蟲蟲危機」騷擾。

由於高麗菜、白蘿蔔陸續成熟，學生們20日上午頂著太陽開始採收，有的兩人合力，有的一人獨拔，過程中食農老師陳泰興指導學生分辨高麗菜和白蘿蔔是否成熟，除了用眼睛觀看外，同時要用雙手摸一摸，判斷是否已經可以採收。

參與的學生蔡雅多說，她最喜歡吃高麗菜了，今天採下不少已經成熟的高麗菜和白蘿蔔，希望午餐可以炒高麗菜和煮蘿蔔湯，讓全校都可以享受美好的味道。

校長王全興表示，今年校園內幸福農場的高麗菜和白蘿蔔，收成非常好。雖然在栽種過程中非常辛苦，不僅要留意土壤、溼度、蟲害問題，同時也要勤拔草和悉心呵護，才能有今天的豐收。

(中時 )