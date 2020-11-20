離過婚還有孩子，會影響未來的姻緣？一名網友分享表姐戀愛史，離過兩次婚，帶著兩個孩子，最後竟然嫁給富二代，對方還超疼她，過得比很多人都爽。貼文一出，引發熱議，網友狂讚表姐是高手，長好看是武器，手段厲害才是真的。

網友在PTT上分享表姊的戀愛史，從他有記憶以來，每次回外婆家表姐的男友都是不同人，而表姐現在快要40歲，結了3次婚，第一任是位櫃哥，兩人生了一個女兒，在孩子還不會喊原PO叔叔前，兩人就離婚了，原因是表姐和同事出軌；而第二任結婚對象是那位同事，家裡很有錢，但是生了兒子才剛學會走路，兩人就離婚。

原PO表示，很多人看到這邊，會覺得30多歲的年紀，結過2次婚、生了2個孩子，晚年應該會很慘。但其實不然，表姊的第三任老公的爸爸是南部某公司的董事，家裡爆炸有錢，現在生了一男一女，老公疼愛有加，在家當少奶奶，過得比誰都爽。

貼文引發網友討論，「這種一定不會慘啊，她跟男人的交際能力可好了」、「正+交際手腕=高價值，這才是現實啊」、「但這種天選之人終究是少數」、「勝利組就是1有姿色、2厚臉皮，不分男女呀」、「漂亮+有手腕懂交際+能生。就是男生眼中的高價值女人」、「表姊是高手」、「長好看只是武器，手段才是真的」。

(中時新聞網)