世界衛生組織（WHO）小組周五表示，吉利德（Gilead Sciences）的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）不建議用於因感染新冠狀病毒而住院治療的患者，無論病情如何，因為沒有證據顯示此款藥品可改善存活率或減少使用呼吸器的需要。

周四吉利德盤後股價下跌1.62%，報59.65美元。

該WHO指引中表示，小組研究發現，缺乏證據顯示瑞德西韋能改善攸關患者的結果，例如降低死亡率、是否需要機械呼吸器，以及臨床改善時間等。

這項建議令吉利德的瑞德西韋再遭打擊，樂觀的早期試驗結果讓此款抗病毒藥物因可能成為有效的新冠肺炎療法，而在今年夏季成為全球關注焦點。不過，10月底吉利德以需求不如預期，以及難以預測瑞德西韋的銷售狀況，宣布下修2020年營收預測。

瑞德西韋是目前全球獲准用於治療新冠肺炎患者的唯一兩種藥物之一，但世衛組織領導的一項名為「Solidarity Trial」的大型臨床試驗在上個月指出，此款藥物對新冠肺炎患者28天的死亡率或住院時間幾乎沒有影響。不過，在美國總統川普感染新冠狀病毒後，瑞德西韋也是其使用的療法之一。吉利德已經向「Solidarity Trial」的試驗結果提出質疑。

(時報資訊)