大陸女星鞠婧禕以女子團體出道後，驚天美顏還讓她獲得「4千年一遇美女」的封號，且她還被網友認為是最會自拍的女藝人，無論是素顏清新還是化妝後溫柔撫媚，都迷倒千萬粉絲；近期鞠婧禕在古裝劇《如意芳霏》意外露出她的神祕右臉，網友看到超崩壞真相全嚇歪。

鞠婧禕離開女團「SNH48」單飛後，重心大多放在戲劇上，而她精緻古典的臉蛋，讓她變成古裝劇專業戶，在《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》都擔任女主角且表現亮眼；近期她最新作品《如意芳霏》一開播好不斷，日前才因為「綁架情節」引起熱烈討論。

近期鞠婧禕在古裝劇《如意芳霏》意外露出她的神祕右臉，網友看到超崩壞真相全嚇歪。(圖/ 摘自微博)

畫面中鞠婧禕右臉明顯凹陷，顴骨格外明顯，左右臉輪廓不對稱，甚至有人譏笑「好醜像車墊」。(圖/ 摘自微博)

豈料，微博有網友注意到鞠婧禕在《如意芳霏》裡，罕見露出她的神祕右臉，一看驚呆馬上截圖瘋傳；畫面中鞠婧禕右臉明顯凹陷，顴骨格外明顯，左右臉輪廓不對稱，甚至有人譏笑「好醜像車墊」，更直言「我一直覺得她長得好奇怪」。

從鞠婧禕的自拍照中，能發現大量照片幾乎都只露左臉，右臉不是用瀏海遮住就是不出鏡，因此網路上曾掀起熱議，好奇為何鞠婧禕不敢露右臉；有專業粉絲跳出來解釋，鞠婧禕太瘦，臉上肉不多就特別骨感。但不少網友仍替女神說話，「她就算臉不對稱還是比很多人美了」。

(中時新聞網)