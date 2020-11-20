「2020台中國際兒童人權展」20日於精武圖書館登場，前副總統陳建仁（圖右）受邀參觀。（張妍溱攝）

響應11月20日世界兒童人權日，台中市政府20日舉行「童言．童權–2020台中國際兒童人權展」，南屯國小學童勇敢發聲，向出席活動的前副總統陳建仁建言，盼政府全力照顧弱勢兒童。

南屯國小學童張羿涵表示，自己和家人去探訪弱勢家庭兒童，感覺生活資源不足，包括，沒錢補習、讀書環境不好，造成視力不佳、學習更困難，或雙親外出工作，小孩要幫忙煮飯菜、照顧長輩等，相當辛苦，盼政府多幫忙。

副總統陳建仁則回應，請政府、民間團體全力協助，家長們也要完全遵行兒童權利公約的規範。籲老師、家長們尊重孩子意見，給予自由發展、表達並成就自己，許給台灣及全世界兒童更美好的未來。

前副總統陳建仁表示，人權的保障沒有止境，需要大家一起努力並持續進步，台中國際兒童人權展最重要的意義是為孩子未來創造更美好的道路，能夠愛自己、愛別人。

「2020台中國際兒童人權展」於精武圖書館登場，社會局表示，此次以不同種族、性別的兒童人物作為主視覺，規劃多種互動設計，以圖像語言呈現兒童權利公約，展期即日起至12月11日，每周末有親職講座、繪本故事分享、桌遊工作坊、島外故事服務分享會、闖關園遊會等豐富活動等。

(中時 )