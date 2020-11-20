健保一年的醫療費用高達7000多億，其中藥費就佔了2000多億，原因在於人口老化造成藥品費用增多。隨著醫療費用成長，各國的趨勢是鼓勵使用學名藥，台灣製藥工業同業公會表示，目前國產學名藥的藥證有超過1.7萬張，但2019年健保醫令金額占率僅有22％，顯示國產學名藥平價優質，呼籲政府多鼓勵使用學名藥，可仿效日本，只要學名藥協助減少藥費，就提升給醫師的醫療點值。

台灣製藥工業同業公會西藥經營發展委員會主任委員陳志麟表示，學名藥是降低財務負擔的希望，對國家的製藥工業相當有意義。隨著醫療費用成長，各國的趨勢都是使用學名藥，目前台灣製造的學名藥品質已獲國際認證，主要輸出地區是美國、大陸、日本、香港及東南亞，其中美國2019年的出口值較2018年增加了35％。

陳志麟表示，健保醫療費用一年高達7000多億，藥費就佔了2000多億，近幾年的佔比都一直在增高，原因是人口老化帶動用藥需求，若沒有國產學名藥支撐健保，健保老早就倒了。

目前國產學名藥的許可證有1.7萬，將近1.8萬，但國產學名藥佔健保醫令金額的比率僅有22％，相較許可證只有1500多張，但佔比卻達21％的進口學名藥，國產學名藥更顯平價。

陳志麟認為，政府應該鼓勵使用學名藥，效仿日本推動獎勵措施。日本使用國產學名藥到某一個程度，醫療費用就會有加成，當地政府甚至要求學名藥要達到80％的使用量。他認為，台灣可推動獎勵配套，例如當學名藥的使用幫助降低藥費的時候，健保給醫師的醫療點值應該就要高一點。

和信治癌中心醫院一般內科胸腔及加護內科資深主治醫師黃崇仁表示，對醫師來說，處方行為是習慣問題，當你習慣、有信任感的時候，就會使用在病人身上。目前使用學名藥是世界趨勢，全世界都在面臨醫療支出增加的問題，因此政府的適當的獎勵和鼓勵也很重要。在醫院工作時，醫師不會去想這是進口還是國產，只要是好的藥物，都樂於使用。

(中時 )