台中市長盧秀燕表示，國家踐踏新聞自由，民眾不能認同。（盧金足攝）

國家通訊傳播委員會否決中天新聞台換照，台中市議員劉士州20日在市政總質詢時，手持「完封中天新聞，踐踏言論自由」看板，抨擊NCC打擊不同聲音，市長盧秀燕答詢表示，國家完封了新聞自由，民眾不能認同，我也深不以為然。

劉士州表示，NCC以七比零完封中天新聞打擊不言論踐踏言論自由，對中天新聞撤照非常不應該。

盧秀燕強調，國家完封新聞自由，民眾不能認同，摧毀台灣民主，她也深不以為然。

(中時 )