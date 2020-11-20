議員批NCC完封中天 踐踏言論自由 盧秀燕：民眾不認同 16:022020/11/20 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員劉士州強調，NCC以七比零完封中天新聞打擊不言論踐踏言論自由，對中天新聞撤照非常不應該。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕表示，國家踐踏新聞自由，民眾不能認同。（盧金足攝） 國家通訊傳播委員會否決中天新聞台換照，台中市議員劉士州20日在市政總質詢時，手持「完封中天新聞，踐踏言論自由」看板，抨擊NCC打擊不同聲音，市長盧秀燕答詢表示，國家完封了新聞自由，民眾不能認同，我也深不以為然。 劉士州表示，NCC以七比零完封中天新聞打擊不言論踐踏言論自由，對中天新聞撤照非常不應該。 盧秀燕強調，國家完封新聞自由，民眾不能認同，摧毀台灣民主，她也深不以為然。 (中時 ) #自由 #新聞 #中天 #言論 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員批國家壓制不同聲音 盧秀燕：新聞自由被剝奪 摧毀台灣民主 13:062020/11/20 政治 中天換照引發討論反媒體壟斷 莊伯仲：不宜濫用「壟斷」 11:232020/11/20 政治 觀旅局長遭批心不在台中 盧秀燕：不要攻擊個人 10:552020/11/20 政治 蔡連任後首場大型抗議 11／22反萊豬挺中天遊行 港媒驚呼：至少2萬人參加 08:442020/11/20 政治 符合老人中央擬調漲健保 盧秀燕掛保證編足老人健保補助 13:562020/11/20 政治 你關中天我關電視 臉書粉專號召民眾集體退租第四台 09:212020/11/20 政治 中天新聞換照案 孫大千：蘇貞昌心虛 不敢回答這3問題 08:402020/11/20 政治 胡志強痛斥NCC不當作為 台灣蒙羞 04:102020/11/20 焦點要聞 秋鬥遊行22日登場 民眾黨號召民眾上街反萊豬把政府吵醒 11:592020/11/20 政治 鍾琴淚訴國恥 噴漆撕民進黨旗 04:102020/11/20 焦點要聞 政治熱門新聞 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 就是今天 黃捷罷免案10點送件 罷捷總部宣示：號角響起了 - 政治 蘇貞昌何時下台？王世堅爆一時間：他萬萬沒想到 - 政治 王浩宇要完了？四叉貓爆罷免「真實數字」：中選會已審核完畢！ - 政治 空軍退役少將孫德平逝世 林佳新難過證實 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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