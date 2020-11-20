竹南警分局受贈的爆閃燈是太陽能充電式LED燈，不需回收充電。（謝明俊攝）

一位行事低調的善心人士，近日透過苗栗縣議員張佳玲的居中牽線，捐出80組的爆閃燈給竹南警分局，用於緊急事故、重要路口及夜間警示之用，並於日前完成捐贈儀式，爆閃燈將設置在竹南、後龍及造橋等3個鄉鎮，以提升交通安全。

竹南分局指出，交通事故的發生，除了造成人員傷亡及財損，依據交通部運輸研究所研究統計，每件死亡交通事故付出社會成本，估計約新台幣1,600萬元，每件受傷交通事故付出社會成本，估計約新台幣120萬元，交通意外所造成的生命財產捐失代價相當驚人。

有竹南民間善心人士為降低竹南分局轄內交通事故發生，特別透過苗栗縣議員張佳玲居中牽成，以「無名氏」的身分，捐贈竹南警分局80組太陽能LED爆閃警示燈。

代表致贈的張佳玲表示，這位「善心人士」熱心公益且為善不欲人知，所捐贈的爆閃警示燈將會設置在竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉等三地區內的重要路口及易肇事路段，有利提醒用路人提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況，保護自己也兼顧其他用路人安全。

竹南分局長林永勝代表受贈時表示，分局衷心感謝善心人士的義舉，這批80組LED太陽能爆閃燈是用太陽能充電模式，會感應光源，夜間才會運作，不需回收充電，兼具環保及實用性，分局將會設置在彎道、寬廣、車速快、視線昏暗等易肇事路段，在交通安全警示上有實質功能，協助警方扮演夜間「沉默守護者」的角色，將能有效降低車禍事故發生，保護民眾生命財產安全。

(中時 )