台中市議會民政委員會前往金門縣進行3天2夜的市政考察。（陳淑娥攝）

考察團前往烈嶼鄉青岐關懷據點參訪。（陳淑娥攝）

考察團前往參觀興建中、預計明年完工金門大橋。（陳淑娥攝）

台中市議會民政委員會17日起前往金門縣進行市政考察，由召集人吳敏濟議員率市議員及各局處首長等人，參訪金門跨海大橋、自大陸引水設施等地方建設，以及青岐社區關懷據點等，希望借鏡其他縣市經驗，互相觀摩學習，讓台中市民政建設等政策更加完善。

召集人吳敏濟17日起率領市議員黃仁、冉齡軒、陳本添、林榮進、邱素貞、徐瑄灃、何敏誠及秘書處、民政局、勞工局、社會局、人事處、政風處、法制局、研考會、原民會、客委會等10位局處首長前往金門，進行為期3天2夜的市政考察。

第一站即拜會金門縣府及縣議會，由金門縣副縣長黃怡凱及金門縣議會議長洪允典分別率重要主管迎接中市民政委員會考察團到訪，並贈金門特色高粱紀念酒，吳敏濟也回贈大甲芋頭、梨山茶及台中糕餅表達謝意，雙方會晤時相談甚歡。

黃怡凱表示，金門地理戰略位置、歷史都是金門觀光及地方產業發展得的良好資源，期許透過參訪行程，看見金門之美，有助未來雙方施政與發展。

召集人吳敏濟指出，金門縣在社會福利、觀光及地方產業上都有值得台中借鏡之處，包括烈嶼鄉青岐關懷據點的老人共餐服務及銀髮樂齡學堂，更是推動得有聲有色，能感受到小地方的大溫暖。

副召集人黃仁表示，感謝金門縣府對原助民族的關心、照顧落籍金門的原住民族人。冉齡軒則說，金門縣電子商務「兩岸電商物流中心」概念、醫學美容產業充分利用地理位置的優勢發展，也是台中市可以思考學習的方向。

吳敏濟特別提及本周是台中市捷運通車大日子，11月16日已開始試營運，將於12月19日正式通車，不論在便民及觀光上都是重大突破。此外，台中新社花海暨花毯節也於上周末登場，新社花海至今已15年，歡迎金門縣夥伴們前來參觀遊玩。

考察團並前往參觀興建中、預計明年完工的金門大橋，還有金門自大陸晉江引水使用設備，補充當地水源不足的情形。期盼考察行程能汲取經驗，並更加深化台中市與金門縣兩地交流。

(中時 )