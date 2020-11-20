中天新聞主播盧秀芳20日表示：「聽到要關台，大家都覺得不可思議！這是一個傷感的時刻，也是一個讓人憤怒的時刻。我在中天新聞11年，最近我整理了一些我所得到的獎項，還有好多觀眾充滿鼓勵的來信....我的同事也都有各自的榮譽，這些都是中天優質榮耀的證明，是無法抹滅的，難道政府視而不見？」

盧秀芳強調，「我想告訴大家，NCC的審照6年1次，中天平均一天產出近100則新聞，這6年，我們大概生產了20萬則以上的新聞，其中只因為25則新聞被罰，就要被關台，這不符合比例原則。不只是中天同仁，對觀眾也不公平。」她指出，「所謂的審照不過，其實就是關台，是要讓一個新聞台滅亡，在民主國家中，這就叫做箝制新聞自由，現在，寒蟬效應已經開始發酵。」

盧秀芳聽到要關台覺得不可思議。（圖／中天新聞提供）

「我特別想強調的是，2020是個疫情蔓延的年份，全世界企業倒閉關店、員工失業的不計其數，可笑的事，我們中天新聞沒有被疫情打敗，但是我們卻被政府強制關台了！！政府的責任是讓人民安居樂業，怎麼會是主動打擊企業，剝奪人們民工作權呢？」盧秀芳點出，「時光彷彿倒退到30年前我剛入行的時候，那隻箝制新聞自由的手又回來了！台灣人引以為傲的多元、民主、自由大倒退！這樣的台灣你會喜歡嗎？」

盧秀芳提及，「今後中天新聞存在的最大意義，是讓政府知道，他不能也不應該為所欲為。因此我想懇請大家，持續支持中天新聞，監督的力量必須存在！一起展現人民的力量，關不掉的聲音，就是中天新聞！」

(中時 )