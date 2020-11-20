30多輛超跑車隊至建國科大祝賀校慶引來圍觀。（吳敏菁攝）

建國科大原住民學生歡慶為學校原住民族學生資源中心掛牌。（吳敏菁攝）

建國科大校慶表揚傑出校友。（吳敏菁攝）

建國科大55週年校慶運動會國際學生組成聯隊參賽。（吳敏菁攝）

第一次看到校慶超跑大雲集，建國科大國慶祝55周年校慶，30、40輛超跑駛進校園慶生，總市值超過3億元，掀起轟動，美女、帥哥伴超跑，吸睛破表，「大牛」、「小牛」都來了，讓人大開眼界，見識全台不到10輛的義大利車的藍寶堅尼LP700，還有麥拉倫650S，市價1800萬元。

建國科大舉辦創校55周年校慶系列活動，皇家超跑俱樂部「火力全開」來慶生，會長許世彬介紹，被稱「大牛」的藍寶堅尼，大引擎700P馬力，是法拉利代表之作，650S麥拉倫有「小牛」之稱，是市場最夯超跑。

建國科技大學校長江金山表示，創校55年來，由商專，改為工專、工商專，升格技術學院、科技大學，培育了10萬名的校友，分布在國內外各大中小企業，為校爭光；董事長吳聯星表示，堅守崗位努力辦學，把學校打造成有如一座銀行，為企業量身訂作，隨時配合企業需求培育企業所需人才。

接著舉行「原住民族學生資源中心」的揭牌，學只有40名原民，卻有許多原住民團體前來祝賀，彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化縣沒有原鄉部落，卻有6000多位原住民族縣民，中心分享資源，是最有幫助的做法。

此外，機械工程系先進車輛製造組也舉行產學合作成果展示，展示車輛包含，日產電動車、豐田油電車、馬自達與福特柴油共軌車輛、納智捷車輛、35噸大拖車、重型機車等先進車輛，力邀合作廠商展示特斯拉電動車、BMW高級性能車，獲得皇家超跑俱樂部更來助陣，建國科大美容系學生也扮演車模，別開生面有如大型車展。

(中時 )