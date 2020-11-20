據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒將於12月率團訪台，由於正值政黨輪替前夕，此趟花費遭質疑浪費公帑。對此，國民黨主席江啟臣表示，若惠勒要訪台，我們只能表示歡迎，並要求台美在互利互惠、符合聯合國與區域組織相關標準的前提下，發展台美雙邊環保合作。

《紐時》報導指出，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）擬於12月5日當週率團訪台3天，由於川普政府即將交接，屆時惠勒所提內容無法代表下屆政府，此趟訪問預估花費逾700萬台幣，遭批浪費美國公帑。

國民黨國際事務部主任李大中提醒，美國高層官員訪問我國是好事，但值此美國政權交替的敏感時刻，政府在此時間點力邀美國高層官員訪台，在事前應該要有更審慎、全面與細緻的評估。

「實在是看不懂這是哪招」，國民黨國際事務部副主任何志勇呼籲蔡政府要三思，一來是美國大選已過，台灣必須要往前走，無須也不該再把台灣捲入美國國內政治紛爭中，蔡政府必須盡全力彌補當初押寶錯誤，所造成未來民主黨政府上台後，可能對台政策因此改變的後遺症；其次，假設惠勒此行有涉及我國公帑支出，蔡政府應想想如何把錢用在刀口上才對。

對於外界質疑惠勒缺乏代表性，此趟訪台行程遭疑浪費美國公帑，國民黨對此不便表示意見，但會緊盯民進黨政府，不要做出對政黨有利卻對國家不利的承諾。

(中時 )