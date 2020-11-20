永豐集團創辦人何壽川被控指示旗下公司及銀行挪用資金、違法放貸三寶集團等案，遭檢方具體求刑12年。台北地院歷經3年審理，今（20日）依證交法加重特別背信罪，判何8年6月徒刑，可上訴。

檢方指控，何壽川與李俊傑共同投資1788大樓，明知Giant Crystal只是李的境外紙上公司，仍指示永豐金海外子公司GC、永豐銀海外子公司SPC非法放貸6000萬美元；何更事先與李密謀，將融資款兩成即1200萬美元、約新台幣3億元充作1788大樓的個人投資款。

檢方調查，何另指示永豐餘投控、元太科技，以預付上海辦公室租金為由，各挪用850萬美元給李，再以購買Giant Crystal可交換公司債為名掩人耳目；何還指示GC非法放貸給三寶集團旗下無實質營運的J＆R公司1億7700萬美元。

而本案的「吹哨者」永豐銀前總經理張晉源，則遭永豐銀自訴違反《銀行法》、《金融控股公司法》等罪，遭外界質疑是挾怨報復，本案目前仍在北院審理中。

(中時 )