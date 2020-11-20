許多男人對婚姻不忠貞，還會讓小三侵門踏戶，一名男子對老婆非常好，時不時會給女方驚喜，夫妻倆是人人稱羨的神仙眷侶，沒想到老婆竟然收到小三的私訊，要她回家看看床頭櫃，她一看竟然真發現老公隱藏已久的祕密，讓她崩潰告上法院求償。

資深媒體人林裕豐在節目《震震有詞》中提到，他曾經處理過一起案件，這對夫妻結婚11年，浪漫的老公不時會送禮給老婆，甚至製造情趣給女方去尋找，老婆也時常在臉書放閃，炫耀自己嫁了好老公，然而某天她卻收到陌生訊息，「我在妳床頭櫃上，放了一個小紙條！」

小三在床頭留下線索。(圖/《震震有詞》youtube)

老婆半信半疑去床頭櫃找，沒想到真的發現紙條，上面寫著小三各種囂張的宣示主權，像是「妳不在，我進來睡了」、「可以守住他的心嗎？我很心疼他。」甚至還會在紙條上寫上日期，讓正宮清楚知道事發日期，最後更寫道，「我曾離開的，但他像失了魂似的，我們又在一起了。」

東窗事發後，正宮氣得和老公對質，老公這才全盤托出，坦承和小三是在4年前一次應酬場合認識，2人交往了一段時間，但小三也有自己的男友，對方還欠錢跑路，導致小三失去依靠，老公實在放心不下，才將她帶回家照顧，正宮聽了怒告兩人求償50萬元，最後也成功勝訴。

(中時新聞網)