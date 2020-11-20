往返安平-澎湖的海上直航終於回來了，「麗娜輪」今（20）日於台南安平港帶領500多位旅客啟航，前往海洋的故鄉澎湖進行3天2夜跳島旅行，台南市長黃偉哲、台南市觀光旅遊局局長郭貞慧、雄獅旅遊集團董事長王文傑特別蒞臨現場與眾多引頸期盼的貴賓遊客，一早在安平港興奮等待首航儀式，共同見證「麗娜輪」啟航這一刻的到來。

為慶祝「麗娜輪」首次試營運安平至澎湖航線搭乘的500多位貴賓，黃偉哲市長特別準備台南「正著時」酸甜可口的青皮椪柑贈送給每一位支持試營運首航的民眾。黃偉哲市長表示，台南青皮椪柑正值產期酸甜比例恰到好處，正是品嚐的好時機，收到的遊客們吃了也直呼鮮甜！

除了青皮椪柑外，本次台南市府觀光旅遊局、農業局與雄獅旅遊共同合作，將台南農特展品帶上郵輪推廣行銷，包含新市農會的茶豆香酥、毛豆拌麵；將軍農會的牛蒡茶、蘆筍香鬆；南瀛農產的芒果乾、鳳梨乾；南農果菜運銷合作社的窯烤龍眼乾等多樣台南優質農特產品，現場供試吃品嚐，還可購買作為伴手禮帶回家與親朋好友共同享用，更希望台南的優質農產品能隨「麗娜輪」一起到達澎湖，讓澎湖的居民能多多購買台南農特產品，更期待「麗娜輪」能正式營運，讓菊島的好朋友們能搭乘來台南遊玩。

為響應交通部推動藍色公路計畫，以及看好中南部地區和澎湖的觀光能量，雄獅旅遊與「麗娜輪」攜手推廣安平至澎湖航線，邀請台南市府局長官與媒體、農產品合作廠商、統一企業合作廠商、旅遊同業、旅遊服務培訓人員、與開放試營運體驗的旅客等搭乘體驗試營運航次。

雄獅旅遊與麗娜輪航運公司表示，「麗娜輪」是兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，並提供人車運載同行的服務，此次試營運後將彙整各方意見，及因應過年往返澎湖的交通和旅遊需求，預計於12/1正式推出台南－澎湖返鄉旅遊春節航次，明年3月起啟動固定航班，並啟售《麗娜假期》遊程，希望營造台南和澎湖之間的全新交通體驗，帶動中南部地區和離島觀光和運輸的正向交流。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，在這疫情期間，台南和澎湖都是國內旅遊的熱門景點，為了迎接今日「麗娜輪」的首航試營運，市府觀旅局特別與業者協調安排「麗娜輪」巡航繞經南方四島，讓遊客能瞭望東吉嶼、西吉嶼，輕鬆環遊澎湖諸島，不論遊客是想要乘風觀浪，還是想來一趟富有獨特韻味的古蹟巡禮，踏上「麗娜輪」就能一次滿足。

「麗娜輪」除了當天上午從安平港出發前往馬公，下午也將自澎湖馬公港把澎湖民眾帶來台南玩，歡迎各地民眾搭乘「麗娜輪」往返前後，不妨多停留台南幾天來體驗府城文化、美食小吃及河樂廣場等熱門打卡景點，盡情挖掘台南之美。

11月底的南美館2館相當熱鬧，包括11月27日至29日舉行為期三日「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，11月28日至29日連續兩天在南美館2館戶外舞台有10組樂團輪番演出，同場加映市集、藝文表演及工作坊的森山活動，歡迎大家一起從白日到夜晚漫步在城市樹林中，感受秋冬美好的台南。

本次的試營運首航，澎湖縣長賴峰偉也特地親臨馬公碼頭，迎接首批到訪的旅客，澎湖縣政府旅遊處表示，今年因疫情影響，國旅市場反倒逆勢成長，繼雄獅旅遊和探索夢號合作跳島旅遊為澎湖帶來18,000多名旅客，更帶動明年郵輪繼續投入跳島行程。此次麗娜輪所開闢的安平－澎湖航線，相信將有助推展台澎藍色公路觀光，提供給旅客更多元的國旅選擇。

此外，創立於台南的統一集團也特別與雄獅合作，一同力挺觀光，針對試營運航次的旅客，特別贈送新品茶飲璞韻和美味的統一麵包、統一肉燥麵等共2,200份，台南市府農業局也引薦台南農特產品上船，提供試營運航次旅客品嚐與贈禮。未來將持續規劃更多澎湖和台灣農特產精品伴手禮讓所有旅客在船上自由選購，提供更精采豐富的遊程與購物體驗。

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