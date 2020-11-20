國民黨立委馬文君。（圖／趙世勳攝）

據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒將於12月率團訪台，由於正值政黨輪替前夕，此趟花費遭質疑浪費公帑。國民黨團首席副書記長鄭麗文說，這證明蔡政府先前全面押寶川普，繼續一連串的大內宣行動，政府此時和美國閣員見面非常不恰當；國民黨立委馬文君呼籲此次會面，政府不能妥協任何喪權辱國、犧牲國家利益的條件。

對於美國環保署長惠勒擬於12月初訪台，藍委鄭麗文直言，川普已確定敗選，現在處於看守狀態，此時惠勒來台訪問，非常不恰當，此舉對拜登團隊相當不尊重，足證蔡政府選前全面壓寶川普，一連串大內宣行動。

鄭麗文說，歷任總統以降，川普是最不重視環保的美國總統，反觀拜登日前宣布，上任後將恢復包含氣候變遷等環保政策，而台灣向來也非常重視環保，我方此時和美國閣員見面，非常不適當；這也凸顯蔡政府拙於處理國際事務，將對台灣造成負面的國際形象。

藍委馬文君認為，來者是客，我方也不可能拒絕惠勒來訪，但我方接見層級要和對方對等，不過，惠勒代表性已經不是那麼大；另外，此次與惠勒對談，政府絕對要以國家利益、國人健康為優先考量，不能再妥協任何喪權辱國的條件，主導權操之在我。

(中時 )