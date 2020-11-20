民進黨政府最近因開放含萊克多巴胺豬進口台灣、公務員製圖攻擊在野黨爭議及前行政院發言人丁怡銘事件，重創行政院聲望，連自家人都傳出要內閣改組聲音；總統府發言人張惇涵嚴正表示，相關傳聞及言論皆為虛構不實，總統目前並沒有內閣改組的規劃，特定人士的不實操作，心態可議，也沒有討論的價值。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富接受媒體專訪時強調，行政院長蘇貞昌若穩不住，可能在12月25日改組；而接替閣揆的人選，桃園市長鄭文燦是熱門人選。

民進黨台北市議員王世堅，今天上宅神直播表示，蘇貞昌下台時間，「應該在過年前，他領完年終後，且他萬萬沒想到」。

張惇涵強調，總統充分信任蘇院長及其領導的內閣團隊，從去年有效防堵非洲豬瘟，到今年台灣防疫成功，成為國際讚譽的焦點，即便全球疫情嚴峻，但從紓困到振興，台灣的經濟成長率仍穩定維持亞洲四小龍第一名等，各項成果有目共睹，都印證蘇院長率領的行政團隊政績卓著。

張惇涵強調，總統感謝、肯定也期待蘇院長所領導的內閣團隊全力以赴，繼續衝、繼續拚，引領國家繼續向前進。

(中時 )