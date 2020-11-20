國內新冠肺炎新增確診數屢創新高，加劇投資人對政府將對商業活動祭出新限制的擔憂，周五日經指數連跌第三天。

周五收盤，日經225指數跌0.42%，為25,527.37點。不過，東證一部指數尾盤反彈，終場微升0.06%，為1,727.39點。

本周日經指數上漲0.6%，在新冠肺炎疫苖的好消息帶動下，該指數在周二創下29年新高。不過，這樣的樂觀氣氛快速消退，因為近來確診數激增，投資人擔心日本經濟可能在疫苖普及之前減弱。歐美國家也持續收緊限制措施，以阻止疫情飆升。分析師表示，現在市場最關注的焦點就是疫情捲土重來。

東證核心30指數以大金工業跌2.64%，東京海上控股跌2.52%表現最疲弱。日經新聞報導，電動車大廠特斯拉考慮製造家用空調，使大金工業股價受挫。

軟銀集團漲2.62%，村田製作所漲1.48%，在東證核心30指數中表現最佳。

日立金屬大漲9.88%，日經新聞報導其母公司日立已經開始接受該公司的收購報價。

(時報資訊)