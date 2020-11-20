網安設備廠瑞祺電(6416)今（20）日召開法說會，總經理洪德富表示，受子公司澔楷大單出貨遞延影響，預期2020年第四季營運將較第三季持平略降，力拚維持獲利水準。不過，隨著寬廣布局效益顯現，對明年營運審慎樂觀看待、有望漸入佳境，目標續繳雙位數成長表現。

洪德富表示，新冠肺炎疫情對不同產業的正負面影響不同，對公司營運項目影響不一，如匯率及缺料影響毛利率，但行銷活動費用也減少。在宅經濟及居家辦公、數位化轉型與低接觸商機需求顯現下，網路行為增加將有助公司長遠發展及業績推升。

洪德富指出，瑞祺電第三季合併營收雖受澔楷營收季減14％影響，但本業仍季增達19％。累計前三季瑞祺電本業營收年增22％、澔楷亦年增29％。觀察各產品線成長動能強弱，依序為網安、軟體定義廣域網、整合式通訊，其中高毛利產品效益已逐步顯現。

瑞祺電10月自結合併營收3.82億元，較9月5.29億元減少27.76％、較去年同期4.07億元減少6.2％，為近8月低點、仍創同期次高。累計前10月合併營收44.78億元，仍較去年同期34.05億元成長31.51％，續創同期新高。

洪德富表示，依據總體經濟、產業及客戶動態觀察，第四季瑞祺電本業仍會成長，但澔楷取得的5G閘道器在手訂單，下半年小幅出貨安裝後，發現在不同場域出現無線裝置兼容性問題，目前此問題已經解決，待客戶確認後可重新出貨，但原定專案出貨時程因此遞延。

由於澔楷該訂單估貢獻業績達6千萬元，加上去年比較基期較高，洪德富預期瑞祺電第四季營收動能持續趨緩，估較第三季持平略降。不過，由於高階機種進入樣品送樣，隨著高毛利產品開始出貨，將努力維持獲利水準，並持續觀察新台幣升值變數。

展望明年營運，洪德富表示維持審慎樂觀看法，審慎原因在於持續的居家辦公模式，將不利電信相關產業的專案接洽及布建施工，且需觀察疫情延續及疫苗推出時機對網安需求影響。公司將力拚維持今年高成長下的業績表現，有利於奠定明年成長基石。

樂觀因素則包括今年受疫情影響的子公司澔楷，預期明年首季後將有機會谷底反彈。而公司完成營運技術（OT）開發布局，將應用於汽車、半導體、物聯網等產業，預期對明年營收貢獻將提升至10～15％。解決方案產品對營收貢獻亦可望自低於2％跳升至逾6％。

洪德富指出，公司近年致力於寬廣布局產品，已進入高階通訊技術（CT）產品開發布局，將應用於電信產業及網路營運商等邊緣運算設施，目前已送樣整合軟體，預計明年下半年可望出貨。其次，將加速推廣營業技術（OT）產品成功應用案例，導入各海外業務銷售。

再者，瑞祺電與澔楷的電信系統整合客戶，將加速在x86系統上的高中低階電信等級產品上的OEM/ODM進度，預計明年下半年有機會導入量產。整體而言，隨著布局效益顯現，預期瑞祺電明年營運表現將漸入佳境，以營運持續繳出雙位數成長表現為目標。

(時報資訊)