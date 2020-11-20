中鴻(2014)今日開出12月內銷盤價，隨著中鋼續漲11月盤價，中鴻也跟漲，內銷熱冷軋鋼品每噸再漲300元，同步呈現連續第六個月調漲。中鴻昨日法說會並預期明年第一季鋼價仍是向上的格局。

中鴻內外銷均再調漲，12月內銷熱冷軋每噸再漲300元，鍍鋅每噸漲500元。外銷方面，依地區和產品別每公噸調漲30-40美元。

中鴻表示，近期歐美鋼價續揚，中國大陸年底趕工潮推升鋼價，台灣製造業PMI呈現連五升，顯示全球景氣回穩擴大範圍，產業復甦亦加快，預估後續鋼鐵需求將保持增長動能。

中鴻表示，第四季為傳統旺季，下游接單順暢，短期料源偏緊，惟考量下游競爭力，本次內外銷價適度調漲，以蓄積市場向上動能。

中鴻受惠下半年鋼市逐步回溫，盤價連續六月漲價，今年營運倒吃甘蔗，第四季獲利將比第三季續增，今年全年可以賺錢。展望明年鋼市優於今年，法人預期明年公司應可望穩穩賺。

第四季以來，中鴻報價續漲，中鴻11月內銷部分，熱軋、冷軋，每公噸均上漲700元。外銷開平高盤，每公噸漲0-40美元。10月內銷、外銷盤價也開高，內銷產品每噸大漲1000元，外銷同步開高盤，每公噸漲25-30美元。

從第三季報價來看，中鴻7月盤價止跌回升，7月內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。中鴻8月內銷、外銷盤價續開高，內銷部分，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅，每公噸調漲300-500元，外銷價格每公噸調漲20-25美元。9月內銷、外銷盤價也再開高，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲700元，外銷同步開高，依產品及地區分別漲30-40美元。

(時報資訊)