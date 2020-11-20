網家(8044)今天在櫃買中心舉行業績發表會，也是今年11月初剛上任的策略長暨投資長周磊首場法說處女秀。今年以來受惠於疫情，網家B2C業務持續成長，不過，支付以及跨境虧損都在增加，周磊指出，目前集團現階段還會持續進行投資，擴大整個生態系，提升活躍用戶及黏著度，必須要延伸更多的金融服務才會有更多收入，意旨要獲利必須再等等。

網家今年前3季營收312.86億元，年增13.8％，營業淨利2.48億元，年增9.7％，本期淨利2.07億元，年增80.3％，每股盈餘1.91元，超越去年同期1.1元。其中，B2C業務持續成長，前3季營收達到296.35億元，年增16％，淨利3.71億元，年增38.9％。

周磊表示，今年上半年受惠於疫情，B2C業務表現強勁，每月不重複到訪人數1500萬人，但第3季民眾開始出外旅遊及購物，加上三倍券推出，實體商店營收增加；另一方面，全球仍受疫情影響，工作上筆電及電腦銷售全球銷售暢旺，出現缺貨情況，加上手機新產品延後推出，網家又是3C產品銷售電商龍頭，營收出現遞延情況，導致第3季營收有點停滯。

不過，今年前3季整體在成長軌道上，支付部分，則進行整併，周磊指出，網家著眼投資未來，支付前3季虧損增加至1.12億元，跨境虧損增加0.85億元，都是在投資，希望跟消費者更多互動及消費行為，為未來能夠變現鋪路。

C2C露天跟商店街營運逐漸好轉，露天拍賣前3季GMV達4000億元，商店街獲利模式：開店費＋Take rate＋代營運(service fee)＋運費收入，商店街站上店家數12萬家，第3季持續獲利。

周磊表示，這次雙11網家探索與實體商電Online to Offline跨界合作可能性，從Global Mall環球購物中心、中華電信、故宮博物院到華山文化創意產業園區，將線上消費者導到實體商家，協助實體商家提高收入，未來透過集團資源，應該會有更多的合作，這次雙11只是O2O的起點。

(時報資訊)