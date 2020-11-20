彰化有二手玩具交流中心了！台塑企業11月21日上午9時到12時，在台化彰化廠福利大樓舉辦《彰化玩起來-二手玩具wow市集》。（台塑企業提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化有二手玩具交流中心了！台塑企業11月21日上午9時到12時，在台化彰化廠福利大樓舉辦《彰化玩起來-二手玩具wow市集》，現場準備4大闖關遊戲、二手玩具交換、聖誕花圈DIY及趣味桌遊等小遊戲，還有泡泡達人互動表演，邀請家長帶小朋友一起來玩。

二手玩具交換攤位，可以帶家中不要玩的玩具到現場，與玩具小店長作交換，另外還有塑膠回收趣味桌遊，讓小朋友一邊玩一邊學習塑膠製品的種類及回收處理方式。

除了二手玩具交換及塑膠回收宣導攤位外，現場還有運用回收玩具製作聖誕花圈DIY以及遊戲闖關區等，還邀請泡泡達人吹出巨大的泡泡，帶領小朋友趣味互動等。

根據統計，9成兒童玩具是塑膠製成，平均使用壽命卻僅有6個月，有8成左右的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球環境大問題！

台塑企業為塑膠產業龍頭企業，今年王長庚公益信託贊助，與台灣玩具圖書館合作，成立「彰化二手玩具物流中心」，結合企業各廠區及旗下台亞加油站設置玩具回收箱，以行動玩具車逐站收集二手玩具，載運物流中心分類整理，經過篩選後，提供給社福團體免費申請，讓回收玩具繼續帶給孩子歡樂；另外在台塑生醫健康悠活館中設置「彰化童趣窩」，結合既有球池，加入二手玩具元素，提供彰化地區親子休憩的地點。詳情資訊可參考Formosa玩具基地臉書社群

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