中信兄弟今年第一指名的潛力投手余謙以前也曾參加過關懷盃，現在成為職棒球星後也返鄉回饋基層，他今日低調到卑南國中看就讀台東武陵國小的表妹王彤比賽，但一出現就造成大轟動，而余謙也相當關心表妹的表現，王彤賽後還說哥哥是最好看的投手，看出兩人有好感情。

余謙為了看表妹比賽特地起大早看比賽，而表妹王彤擔任武陵國小右外野手，余謙就站在一壘側為表妹加油，看表妹守備時也不斷為她加油，王彤擊出滾地球後也稱讚她有打到球很不錯。

而王彤看到表哥余謙出現在場邊也很開心，換場時跟余謙擊掌露出笑容，賽後她說，「我在右外野守備時都會偷瞄他，但不敢太明顯，怕被教練發現，我有叫一下余謙，但看哥哥旁邊很多攝影機，我就沒有再叫了。」

王彤從5年級開始打球，不過明年畢業後沒有繼續往棒球發展，所以也很珍惜這次關懷盃的機會，而王彤沒有跟哥哥一樣當投手，是因為她覺得打者更帥氣，「女生當打者也很帥，喜歡打球。」

其實這次余謙會到場加油也是王彤邀請來的，王彤透露這是哥哥第一次到現場看她比賽，「很希望哥哥能來看我，所以聽到他要來關懷盃很開心。」王彤也是余謙的小粉絲，過去余謙只要有比賽一定會到現場或看轉播幫他加油，「哥哥控球很好，而且投手裡面長最好看的！」余謙則在一旁說，「怎麼跟跟私底下講的不一樣！」余謙表示王彤連喜歡的男生也會跟他聊，兩兄妹感情很好。

中信兄弟投手余謙到關懷盃看表妹王彤的比賽。（鄧心瑜攝）

中信兄弟投手余謙到關懷盃看表妹王彤的比賽，中間為兩人的阿公。（鄧心瑜攝）

(中時 )