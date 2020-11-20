澎恰恰、許效舜、苗可麗主持三立《超級夜總會》邁入第9年，于美人、蔡昌憲、許志豪主持《超級紅人榜》邁入第10年，兩節目20日在桃園護國宮共同舉辦「超級周年慶」特別企畫，場面盛大。澎恰恰日前宣告破產，欠下2.4億天債，自曝靠房產還一半，前陣子他與小兒子傳出被債主押走，出動大批警力救援，澎恰恰透露近況，「被警察帶走後，他們後來被收押，現在已經進入法律程序，我心情其實從頭到尾都沒有太大起伏，我發覺兒子一夜之間長大，他也勇敢面對」。

澎恰恰表示：「現在手上三個節目以外，活動、代言邀約也很多，身體反而更好，中間當然會遇到奇怪事情，家裡面自己會有想法，不方便多說。」他近日開始直播，學習年輕人語言，「我現在確實重新學起，還款計畫照常，金額不透露，但有慢慢減少。」對於澎嫂先前傳出身體不適入院，他也表示目前已好轉，未來他的工作一切交給兒子規畫。

許志豪（左起）、蔡昌憲、于美人、澎恰恰、苗可麗、許效舜現身桃園護國宮。（三立提供）

于美人主持《超級紅人榜》第10年，台語漸入佳境，她笑稱自己還是無法發出台語的印章與小孩兩個詞，她喊話下個10年挑戰出台語專輯，希望能幫蔡昌憲圓夢。澎恰恰現場台語教學並笑說：「今天兩個節目合一起PK，製作費是有史以來最高的一集，美人姊很貴。」並虧《超紅》沒敲鐘過，于美人則妙回：「九年前你沒欠那麽多。」兩人一來一往相當逗趣。

(中時 )