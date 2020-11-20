國際美元回穩，台股續回檔收小黑，外資連二賣且偏匯出，新台幣升勢減緩，但出口商趁機進場拋匯，盤中最高仍來到28.506元，尾盤央行進場調節後，終場收在28.82元兌1美元的一周新低，貶值0.2分，台北外匯經紀公司成交量9.61億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值2.7分或0.09％，周線連三升。外匯交易員指出，美股漲勢趨緩，主要亞股則是漲跌互見，台股這波衝新高後，連續二個交易日小幅回檔整理，但仍站穩13,700點之上。外資續賣超台股44億元並匯出資金，使新台幣升值壓力稍稍喘口氣，但出口商當然不會錯過機會，順勢進場拋匯，畢竟月底又快到了，搶賣好一點的價格，因此盤面也續停在原區間，尾盤央行作價阻升後，回到28.8元價位。

外匯交易員表示，今年以來新台幣升勢明顯，央行11月在盤中及尾盤採取「雙防線」，力求「動態穩定」，但壓力愈來愈大，18日一度攻破收盤28.8元防線，央行總裁楊金龍更在10月底發函給金管會主委，尋求阻升新台幣的助力，若無法快速祭出新招，不排除盤中28.5元防線，或許也守不了太久，「雙防線」都破功將不意外。

(工商 )