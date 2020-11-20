中共今發布，多省份一把手異動。日前，中共中央決定：景俊海任吉林省委書記，巴音朝魯不再擔任吉林省委書記、常委、委員職務。許達哲任湖南省委書記，杜家毫不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務。

貴州省委書記由諶貽琴任，孫志剛不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務。阮成發任雲南省委書記，陳豪不再擔任雲南省委書記、常委、委員職務。

(中時 )

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