中共4省一把手 換將 16:252020/11/20 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共今發布，多省份一把手異動。日前，中共中央決定：景俊海任吉林省委書記，巴音朝魯不再擔任吉林省委書記、常委、委員職務。許達哲任湖南省委書記，杜家毫不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務。 貴州省委書記由諶貽琴任，孫志剛不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務。阮成發任雲南省委書記，陳豪不再擔任雲南省委書記、常委、委員職務。 (中時 ) #委書記 #常委 #委員 #職務 #中共 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸駭客頻竊取智慧財產 拜登將持續川普硬起來路線 20:522020/11/20 國際 中選會宣布 王浩宇罷免案成立 將於明年1月16日投票 17:502020/11/20 政治 美環保署長擬下月訪台 藍委：足證政府押寶川普的大內宣 16:112020/11/20 政治 NCC主委點名公廣進駐52台 藍疑蘇布局2024 蔡恐提前跛腳 04:102020/11/20 焦點要聞 七度當選桃園議員 張運炳賄選判囚3年半定讞 11:262020/11/20 社會 陳耀祥當心栽跟頭 04:102020/11/20 時論廣場 推動高爾夫振興計畫 蔡總統盼台灣高球再攀巔峰 14:282020/11/20 體育 新竹縣二重國小擴建預計2021年2月竣工 14:292020/11/20 區域情報-新竹 轉賣未上市櫃 股權移轉最省稅 04:102020/11/20 金融．稅務 中選會：罷免王浩宇二階段通過 明年1月16日投票 17:432020/11/20 政治 兩岸熱門新聞 因應中印邊境和台海局勢 陸急採購121架俄製直升機 - 兩岸 《刺胳針》：陸新冠疫苗試驗資料堪憂 有效性低副作用多 - 兩岸 習近平明確表達「積極考慮加入CPTPP」 - 兩岸 - 旺報 陸艦載版直-20 空運生力軍曝光 - 焦點新聞 - 旺報 新郎結婚卻「戴綠帽」 邊走邊被竹鞭抽 爸竟掛超丟臉的牌子 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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