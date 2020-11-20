嫌犯在店外觀察後才進入銀樓要求購買金鉓。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

嫌犯被逮後被送往頭前派出所偵辦。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

嫌犯被休假路過的警察撲倒制伏。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

49歲李姓男子積欠地下錢莊債務，在今（20）日下午2時許，前往新莊福壽街上一家銀樓，向老闆誆稱欲購買金飾，趁老闆取出金項鍊時，立即伸手搶走金項鍊後奪門而出，老闆也追出大喊「搶劫」，恰巧大安分局偵查佐吳培誠休假路過，見義勇為將李男撲倒制服，交由後續前來處理的警員帶回偵辨。

據了解，李嫌獨自一人從三重搭捷運到新莊，下車後步行到福壽街的銀樓，先是在外面櫥窗觀望一下，接著進到銀樓櫃檯，向老闆聲稱要買一條一兩重金項鍊，等老闆將項鍊交給他後，瞬間搶了就往外跑，當時楊姓老闆也大吃一驚，回過神來，趕快開門追了出去。

李嫌朝銀樓對面的巷子鑽，老闆不斷在後追趕，一路高喊搶劫，直到跑到思源路口的幸福捷運站大馬路上，正好一名北市大安分局偵查隊吳姓警員騎機車路過，聽到後方民眾呼喊搶劫，他二話不說，立刻上前將搶匪撲倒，趕來的民眾也加入逮捕行列，新莊警分局頭前派出所員警也立刻趕到，將搶匪逮捕帶回偵辦。

據悉，家住三重的李男有搶奪、竊盜、詐欺等前科，過去曾從事派報工作，近期失業，因向錢莊借錢，無法如期還款，於是才會想搶劫銀樓。曾在本月6日剛搶奪北市大同區銀樓遭逮，但如今仍不思悔改，持續犯案。警方目前將李男帶回頭前派出所偵辦，訊後將依刑法搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

而英勇協助辦案的警員吳培誠，警專35期刑事偵查科畢業，家住三重，今天放假剛好要來新莊找朋友，路過幸福捷運站，聽到民眾喊搶劫，當下警察職業敏感度就浮現，眼睛掃描一下，看到一名男子被追著跑，於是上前協助攔捕，銀樓老闆事後也相當感謝這名員警的幫忙，在現場頻頻向他道謝。

(中時 )